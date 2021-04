Xiaomi Mi 11 in sconto su Amazon Italia come Offerta Top

Dopo aver analizzato diverse offerte relative al mondo degli smartwatch, torniamo a dare un'occhiata alle promozioni lanciate da Amazon Italia. Infatti, in queste ore c'è uno sconto sullo smartphone Xiaomi Mi 11.

In particolare, il dispositivo viene proposto a 699,90 euro (8/128GB), nonché indicato, mediante l'apposito bollino, come "Offerta Top". Stando alla versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos, in precedenza il prezzo era pari a 799,90 euro. Si tratta quindi di uno sconto del 13%, ovvero di 100 euro. In ogni caso, le colorazioni che rientrano nella promozione sono due: Blue e Gray. Da notare inoltre il fatto che si tratta di un'offerta che, al momento in cui scriviamo, viene contrassegnata come in scadenza tra un giorno. Lo smartphone viene venduto e spedito direttamente da Amazon, dunque non si passa per rivenditori.

Ricordiamo che il dispositivo è di recente uscita, come potete approfondire nella nostra recensione di Xiaomi Mi 11 (pubblicata a inizio marzo 2021). Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che MediaWorld vende la variante da 8/256GB a 799 euro. Lo stesso fa Unieuro, dato che anche in questo caso il prezzo è simile: 799,90 euro.

Per quel che riguarda, invece, il portale ufficiale di Xiaomi, il prezzo è ancora più basso. Infatti, il modello da 8/128GB dello smartphone viene proposto in queste ore a 679,90 euro. Insomma, sembra trattarsi di un buon momento in generale per mettere le mani sul dispositivo.