Xiaomi Mi 11, spuntano in rete i prezzi europei a pochi giorni dal lancio

Presentato il 28 dicembre 2020 in un lungo keynote dedicato, lo Xiaomi Mi 11 si appresta finalmente ad approdare sul mercato europeo insieme a una lunga lista di feature.

Lo Xiaomi Mi 11 ha goduto, nel corso del suo primo mese di vendite, dell'esclusiva temporale sul chip Snapdragon 888, processore di punta di Qualcomm per questo 2021.

Sebbene anche i device della serie Samsung Galaxy S21 abbiano adottato il SoC Snapdragon 888 in alcuni mercati, questi smartphone sono arrivati alle nostre latitudini con il chip proprietario Samsung Exynos 2100, permettendo quindi al Mi 11 di arrivare in Europa come prima soluzione con questo processore.

Il nuovo flagship Xiaomi destinato al mercato globale non dovrebbe subire variazioni rispetto alla variante asiatica, perciò dovremmo essere in grado di provare il nuovo sistema audio harman/kardon e lo splendido display AMOLED con certificazione A+ DisplayMate.

Completano la scheda tecnica di tutto rispetto un comparto fotografico con sensore principale da 108 MP, pieno supporto alle reti 5G e WiFi 6E e un battery pack da 4600 mAh con ricarica rapida da 55 W e wireless da 50 W.

Stando a quanto riportato dalla fonte, il nuovo Xiaomi Mi 11 dovrebbe arrivare sul mercato europeo in due varianti, con prezzi lievemente differenti:

Xiaomi Mi 11 8GB + 128GB - 799 Euro;

Xiaomi Mi 11 8GB + 256GB - 899 Euro.

Non è fatta menzione riguardo la variante 12/256, perciò non sappiamo se sarà disponibile in Europa.

Benché estremamente diversi rispetto a quanto annunciato per il mercato asiatico, in cui il modello di taglia inferiore viene proposto a circa 500 euro al cambio, i prezzi europei, se confermati, sarebbero comunque in linea con la concorrenza se non addirittura inferiori.

Non ci resta che aspettare il lancio ufficiale, fissato per l'8 febbraio 2021.