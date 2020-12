Xiaomi Mi 11, ufficiale la data dell'evento di presentazione: è imminente!

In seguito alle indiscrezioni della scorsa settimana, che in realtà sono state per certi versi smentite, Xiaomi ha ora ufficializzato la data dell'evento di presentazione dell'atteso smartphone Xiaomi Mi 11.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena e MyFixGuide (la fonte originale è il social network cinese Weibo), il prossimo top di gamma dell'azienda cinese, indicato a più riprese come il primo dispositivo a montare il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 888, verrà svelato il 28 dicembre 2020 in Cina. Le precedenti voci di corridoio facevano invece riferimento alla giornata del 29 dicembre, quindi i rumor sono stati "smentiti".

In ogni caso, alla fine Xiaomi annuncerà sul serio, perlomeno in Cina, il suo top di gamma entro la fine dell'anno. Il motivo di questo lancio già a fine dicembre 2020 potrebbe risiedere proprio nel SoC Snapdragon 888, in quanto spesso i produttori cercano di arrivare sul mercato prima della concorrenza con l'ultimo processore lanciato da Qualcomm.

Insomma, la presentazione di Xiaomi Mi 11 è imminente. Non ci resta che attendere qualche giorno per saperne di più in merito alle novità pensate dalla società cinese. Nel frattempo, vi ricordiamo che si vocifera di uno schermo di elevata caratura, nonché di uno strano modulo fotocamere. Staremo a vedere.