Xiaomi Mi 11 Ultra ed Mi 11 Lite arrivano in Italia: specifiche e prezzi

Nel corso del mega lancio di questo pomeriggio, Xiaomi ha anche annunciato i nuovi smartphone della gamma Mi 11, che si aggiungono allo Xiaomi Mi 11 di cui abbiamo parlato su queste pagine. In Italia nelle prossime settimane arriveranno due nuove varianti: Mi 11 Ultra ed Mi 11 Lite.

Partendo da Mi 11 Ultra, lo smartphone fa proprio del comparto fotografico il suo punto forte. Il dispositivo è dotato di una fotocamera principale da 50 megapixel basata sul sensore GN2 di Samsung, il primo a raggiungere 1/1.12" di dimensioni ed è in grado di elaborare 4-in-1 2.8μm Super Pixel. Lo smartphone è anche il primo della storia di Xiaomi ad adottare il sistema di messa a fuoco laser ToF che garantisce una mappa di profondità più accurata.

A questo sensore si aggiunge una lente periscopica da 48 megapixel con zoom ottico 5x che può raggiungere anche i 10x con lo zoom ibrido e digitale di 120x, ed una fotocamera ultra grandangolare da 48 megapixel con campo visivo di 128°. Tutti gli obiettivi ovviamente supportano video 8K a 24fps.

L'Mi 11 Ultra è anche dotato di uno schermo quad-curved WQHD+ Samsung AMOLED E4 da 6,81 pollici con refresh rate a 120Hz. Supportato anche il Dolby Vision HDR e l'HDRE10+. Sulla scocca posteriore troviamo un display AMOLED da 1,1 pollici che fa da schermo always-on, finestra di notifica, specchio per i selfie in anteprima ed altro.

Il comparto audio è caratterizzato da un doppio speaker, mentre sotto la scocca è presente lo Snapdragon 888 con memoria LPDDR5 ed UFS 3.1, a cui si aggiunge la ricarica turbo da 67W cablata e wireless per caricare la batteria da 5000 mAh. Nessuna informazione invece sui prezzi e la possibile data di lancio italiana.

Arrivano nei negozi anche i nuovi Mi 11 Lite ed Mi 11 Lite 5G, con design leggero ed elegante e display FLAT AMOLED DA 6,55 pollici con supporto TrueColor a 10 bit e refresh rate a 90Hz.

I dispositivi sono dotati di tripla telecamera posteriore con principale da 64 megapixel, ultra wide da 8 megapixel e telemacro da 5 megapixel. La differenza è da ricercare nel processore: Mi Lite 5G monta lo Snapdragon 780G, mentre Mi 11 Lite lo Snapdragon 732G.

Su entrambi troviamo la batteria da 4.250 mAh con supporto alla ricarica rapida e caricatore da 33W incluso nella confezione.

Per Mi 11 Lite il prezzo di partenza è di 299 Euro per la variante da 6/64GB e 369 Euro per il modello 5G con 6/128GB di memoria.