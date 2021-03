Xiaomi Mi 11 Ultra, nuovi dettagli sul sensore fotografico Samsung

Dopo le conferme ufficiali sul lancio dei nuovi Xiaomi Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra, che saranno svelati il 29 marzo nel corso di un evento dedicato, emergono nuove interessanti informazioni sulle specifiche del modello Ultra, particolarmente rumoreggiato per via delle sue caratteristiche avanzate.

Attraverso un teaser particolarmente eloquente, Xiaomi ha mostrato al mondo il sensore fotografico che si ritaglierà il suo spazio all'interno del camera bump di Xiaomi Mi 11 Ultra. Si tratta di un sensore fotografico Samsung ISOCELL GN2 da 50 megapixel con pixel da 1.4 micron, binning 4:1 e diagonale da 1/1.12".

Fra le caratteristiche principali di questo sensore la funzione Dual Pixel Pro, un sistema di messa a fuoco automatica con un aggancio ultra-rapido dei soggetti, grazie anche all'autofocus continuo. Questo modulo sarà inoltre in grado di girare video in FullHD a 480 frame e in 4K a 120 FPS.

Si tratta di un modulo fotografico di cui la stessa Samsung si è mostrata particolarmente orgogliosa, dedicandogli anche uno speciale approfondimento su YouTube.



Restiamo dunque in attesa di scoprirne la bontà con una prova sul campo e vi ricordiamo che nel corso dell'evento sarà presentata anche la nuova attesissima Mi Band 6, della quale abbiamo avuto modo di parlare per via di alcune foto trapelate in rete nelle scorse ore.