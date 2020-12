Xiaomi Mi 11 verrà presentato e lanciato in un giorno unico a fine dicembre?

Il nuovo smartphone top di gamma Xiaomi Mi 11, il primo al mondo con il processore Qualcomm Snapdragon 888, potrebbe arrivare molto presto. Secondo un rapporto esclusivo di Gizmochina, infatti, il colosso cinese dovrebbe presentare l’intera serie a fine dicembre per iniziare così il 2021 in vantaggio sulla concorrenza.

A riferirlo sarebbe stata una fonte anonima che, in precedenza, aveva già informato la testata della data di lancio dello smartwatch Mi Watch Lite poi rivelatasi corretta. Secondo tale tipster, Xiaomi avrebbe fissato il 29 dicembre come data di presentazione del modello Mi 11; attualmente, però, non è noto se questo evento riguardi il lancio solamente sul mercato cinese o in tutto il mondo.

Gizmochina ha poi aggiunto che, se sia queste indiscrezioni che altri rapporti apparsi in rete precedentemente fossero attendibili, allora si tratterebbe di un approdo ufficiale sul mercato che coincide esattamente con l’evento di presentazione. In ogni caso, il nostro consiglio rimane quello di prendere tutti questi dati con le pinze e attendere qualche teaser o dettaglio rivelato da Xiaomi stessa.

Parlando più nello specifico di Xiaomi Mi 11, lo smartphone top di gamma è apparso nel corso degli ultimi giorni in alcune foto dal vivo che mostrerebbero una presunta unità di test. Il design visto anche nei render trapelati qualche settimana fa sembrerebbe dunque confermato, con un comparto fotografico atipico in alto a sinistra con tre lenti, di cui due di elevate dimensioni, e un flash LED. Si parla, inoltre, di un display OLED di oltre 6 pollici con risoluzione QHD+, picchi di luminosità di 1500 nit, tecnologia del colore a 10 bit e refresh rate di 120 Hz.