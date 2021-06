Xiaomi Mi 11i in super sconto su Amazon: raggiunto il prezzo più basso

Anche in giornata odierna, si rinnovano gli sconti di Amazon. Quest'oggi segnaliamo una promozione molto interessante proposta dal colosso di Seattle sullo Xiaomi Mi 11i, che raggiunge il prezzo più basso di sempre e può essere acquistato ad un prezzo molto interessante.

Di seguito i dettagli dello sconto:

Mi 11i - Smartphone 8+128GB, 6,67” AMOLED Ultra-tiny DotDisplay, Snapdragon 888, 108MP Triple-Camera, 4520mAh, Cosmic Black (Versione Italia + 2 Anni di Garanzia): 499,90 Euro (649,90 Euro)

La consegna senza costi aggiuntivi è garantita entro giovedì 1 Luglio per coloro che effettuano l'ordine entro 1 ora e 51 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo, ma è anche possibile aggiungere la protezione extra per 2 anni da danni accidentali e furto al prezzo di 126,59 Euro e per 2 anni dai soli danni accidentali a 102,39 Euro.

Il risparmio netto è di 150 Euro rispetto al prezzo di listino, e come indicato direttamente nella scheda prodotto, questa promozione è disponibile solo sulla colorazione black, mentre le silver e white vengono proposte ad un prezzo più elevato.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, e come sempre in questi casi vi invitiamo ad effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse nei confronti dello smartphone. È disponibile anche il pagamento a rate con Cofidis.