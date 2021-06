Xiaomi Mi 12, trapelano render e caratteristiche tecniche: sarà così?

Nonostante la nostra recensione di Xiaomi Mi 11 sia uscita solamente da pochi mesi, online i rumor hanno già iniziato a concentrarsi su Xiaomi Mi 12. D'altronde, gli appassionati sono sempre alla ricerca di novità e il noto brand sembra avere diverse "frecce al suo arco".

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, nelle ultime ore è trapelato online il presunto design del dispositivo. Come potete vedere nell'immagine presente in calce alla notizia, anteriormente sembra esserci uno schermo all-screen con bordi curvi: non sembra presenziare né un foro per la fotocamera né un notch. Qualcuno potrebbe dunque pensare all'implementazione di una fotocamera pop-up, ma in realtà Xiaomi potrebbe adottare un sensore fotografico in-display.

Per quel che riguarda, invece, la backcover, dai render trapelati online si nota l'esistenza di diverse colorazioni. In ogni caso, il logo Xiaomi è posizionato in basso, mentre in alto a sinistra c'è un imponente modulo con quattro fotocamere e flash LED. Non sembra mancare il supporto al 5G, vista la presenza dell'apposita scritta.

A proposito della scheda tecnica di Xiaomi Mi 12, lo smartphone dovrebbe supportare la ricarica a 200W via cavo, nonché quella wireless a 120W. Non dovrebbe poi mancare un display LTPO in grado di offrire un refresh rate adattivo da 1Hz a 120Hz.

Ovviamente, per il momento si tratta solamente di indiscrezioni e non c'è nulla di ufficiale, ma sicuramente in futuro emergeranno ulteriori informazioni su Xiaomi Mi 12.