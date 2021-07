Xiaomi Mi 12 verrà lanciato a dicembre con una fotocamera da 200 MP?

Tra i 13 smartphone su cui Xiaomi è al lavoro in questo periodo, uno dei nomi più quotati riguarda la serie top di gamma Xiaomi Mi 12, di cui fino a oggi non si è parlato molto. Grazie ai soliti tipster esperti del mercato cinese e asiatico in toto, però, abbiamo delle prime indiscrezioni riguardo il periodo di lancio e alcune specifiche tecniche.

Grazie al noto leakster Digital Chat Station, sempre attivo su Weibo specialmente in materia smartphone di brand come Xiaomi, OPPO e Huawei, ora abbiamo le prime indiscrezioni riguardanti il debutto sul mercato atteso per fine anno – nello specifico il mese di dicembre – e anche il nome in codice del dispositivo, ovvero “2112123AC”. Xiaomi Mi 12, dunque, dovrebbe apparire così nei vari certificati presso le autorità competenti.

Ma non ci si ferma qui: DCS ha anche parlato della plausibile dotazione del chipset ammiraglia Qualcomm Snapdragon 895 prodotto su linea a 4 nanometri, assieme al display LTPO con refresh rate variabile, al supporto per la ricarica cablata da almeno 120 W e ricarica wireless a 100 W, ma soprattutto al sensore fotocamera principale da ben 200 MP con formato da 1 pollice e tecnologia pixel binning.

In altre parole, il colosso cinese sembrerebbe essere interessato a puntare molte fiches sia sulla quantità dei megapixel che sulla dimensione della fotocamera, nel tentativo di potenziare il comparto e unirsi a smartphone come Sharp Aquos R6 nella dotazione di sensori particolarmente simili a quelli delle fotocamere compatte professionali. Sarà davvero così? Sarà solo il tempo a dircelo, per ora non ci resta che prendere queste notizie con le pinze.

A proposito di Xiaomi, altre indiscrezioni recenti parlano del lancio di tre Mi Pad 5 sul mercato.