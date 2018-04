Xiaomi Mi 6X fa capolino su Android.com, ecco il prezzo e la scheda tecnica

A pochi giorni di distanza dalla presentazione ufficiale di Mi 6X, il nuovo smartphone di Xiaomi, arrivano le prime indicazioni sul prezzo del dispositivo. Il cellulare, infatti, è stato inserito sul sito web Android.com di Google, come vi mostriamo nello screenshot presente in calce in cui però non è presente alcuna fotografia del device.

Al suo posto, infatti, è presente una semplice silohuette che è utile per capire a grandi linee quali saranno le curve del dispositivo. E' anche presente una mini scheda tecnica in cui vengono elencate le caratteristiche tecniche del dispositivo.

Si parla, infatti, di uno schermo da 6 pollici, 4 gigabyte di RAM, memoria interna da 32 o 64 gigabyte (non sappiamo se espandibile o meno attraverso microSD), Android 8.1 Oreo come sistema operativo, e presenza di un sensore per le impronte digitali. Non sembra invece essere presente alcun tipo di sensore NFC per i pagamenti.

Interessante anche quanto emerge a livello di prezzi: il modello con 4 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria interna, infatti, dovrebbe costare 230 Euro, mentre la variante top di gamma con 6 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di storage sarà leggermente più cara, a 260 Euro.

L'aspect ratio del dispositivo dovrebbe essere di 18:9, mentre a giudicare dalle informazioni trapelate nelle scorse settimane, il chipset dovrebbe essere uno Snapdragon 626, con il comparto fotografico composto da una doppia fotocamera da 20 ed 8 megapixel.