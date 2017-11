Xiaomi Mi 7 in arrivo con doppia fotocamera da 16 megapixel?

Un nuovo rapporto proveniente dalla Cina si focalizza oggi sullo, il prossimo smartphone top di gamma della compagnia cinese, che a quanto pare sarà caratterizzato uno schermo prodotto da Samsung e con diagonale da 6,01 pollici ed aspect ratio di 18:9.

Sotto la scocca, gli utenti troveranno il processore Qualcomm Snapdragon 845, che garantirà prestazioni in linea con gli altri dispositivi concorrenti.

Il rapporto sostiene anche che Xiaomi adotterà la tecnologia di riconoscimento facciale tridimensionale, ma non nell’Mi 7, segno che evidentemente la tecnologia ancora non sarebbe pronta per un lancio su larga scala.

Altre caratteristiche includono una fotocamera posteriore a doppia lente da 16 megapixel, 6 gigabyte di RAM, sensore per le impronte digitali montato sulla scocca posteriore, e carica veloce. Il costo dovrebbe essere di 405 Dollari.

Ciò che resta da capire è se Xiaomi deciderà di portare il dispositivo immediatamente in Italia, dal momento che da oggi gli smartphone sono disponibili anche nel nostro paese su Amazon.