Xiaomi Mi 7 si fa vedere in delle presunte foto reali: notch?

Il prossimo flagship di Xiaomi, Mi 7, si è appena fatto vedere in due nuove immagini reali, che potete vedere qui sotto. Dobbiamo dire che la parte anteriore del telefono assomiglia ad alcuni smartphone recenti, in particolare a Huawei P20 e P20 Pro.

Nelle foto, Mi 7 sfoggia il notch nella parte alta del display, che dispone anche di angoli arrotondati. In una delle immagini, inoltre, si vede la MIUI in esecuzione, cosa che fa pensare che si tratti proprio del nuovo flagship di Xiaomi.

Interessante anche notare come il sensore di impronte digitali non sia presente sul retro: che sia stato implementato in-display? Per quanto riguarda le altre caratteristiche tecniche, Xiaomi Mi 7 probabilmente monterà un SoC octa-core Snapdragon 845 a 64 bit, 6/8 GB di RAM, un display inferiore ai 6 pollici con risoluzione FullHD+ e una batteria da 3000 mAh. Il sistema operativo dovrebbe essere Android Oreo con MIUI 9. Non dovrebbero mancare anche tutte le connettività richieste dal mercato odierno degli smartphone, come USB Type-C e 4G LTE. Si vocifera anche della presenza della ricarica wireless e del Dual SIM.

Non abbiamo ulteriori informazioni sul prezzo e sulla data di uscita dello smartphone, ma a quanto a pare non siamo poi così lontani. Non ci resta che attendere qualche settimana.