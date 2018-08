Xiaomi Mi 8 arriva in Italia da oggi: si parte da 529,90 Euro

Xiaomi ha appena comunicato l'arrivo in Italia di Mi 8, il nuovo smartphone top di gamma della compagnia asiatica basato sul processore Qualcomm Snapdragon 845, doppia fotocamera con IA da 12 megapixel e GPS a doppia frequenza.

Il cellulare è disponibile da oggi, 8 Agosto, presso gli Mi Store autorizzati, Mediaworld ed Unieuro a cui si aggiungeranno Euronics, Expert e Trony in due versioni: quella con 6 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria interna a 529,90 Euro, e quella con 6 gigabyte di memoria volatile e 128 gigabyte di storage a 579,90 Euro.

Basato sullo Snapdragon 845 con IA Engine (AIE) e scheda grafica Adreno 630, Mi 8 è in grado di gestire anche le applicazioni più esigenze e pesanti, inclusi gli ultimi giochi in 3D. Rispetto alla generazione precedente, infatti, garantisce un aumento delle prestazioni del 30 per cento, a fronte di una riduzione dell'assorbimento di memoria del 30 per cento. La batteria 3400 mAh supporta anche la ricarica Quick Charge 4+.

A livello fotografico, è presente una doppia fotocamera AI da 12 megapixel, con sensore principale con pixel grandi 1,4 μm che gli consente di catturare più luce, specialmente in condizioni di scarsa luminosità, mentre quella frontale è da 20 megapixel.

Per quanto riguarda invece lo schermo, troviamo un display full screen da 6,21 pollici AMOLED FHD+ full screen, con un formato 18,7:9 e uno screen-to-body di ben 86,68%. La funzione Always-On Display, consente la visualizzazione di notifiche specifiche quando la modalità sleep è attivata.