Xiaomi Mi 9 in arrivo con fotocamera da 49MP ad un prezzo di 500 Dollari?

Con l'inizio del nuovo anno, cominciano a circolare sul web le prime indiscrezioni sulle prossime mosse delle società e produttori di smartphone. Tra le più attive c'è senza dubbio Xiaomi, che non sarebbe al lavoro solo sullo smartphone pieghevole a tre pannelli, ma anche sul prossimo top di gamma: l'Mi 9.

Un leakster di nome Dream Dust ha condiviso sul social network cinese Weibo una scheda tecnica che secondo lo stesso includerebbe tutte le specifiche dell'Mi 9.

Il cellulare a quanto pare sfoggerà uno schermo AMOLED da 6,4 pollici Full HD con risoluzione di 1080p ed un aspect radio di 19:9, con notch a goccia per massimizzare lo spazio dello schermo. Si tratta di un primo aspetto importante, in quanto vuol dire che lo smartphone potrebbe non includere la fotocamera frontale nel foro ad O in stile Galaxy S10. E' prevista anche l'implementazione di un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali in-screen, probabilmente ottico e non ultrasonico.

Sotto la scocca, secondo il leakster troveremo il processore Snapdragon 855, mena a quanto pare non sarà compatibile con la tecnologia 5G, in quanto accompagnato dal modem Snapdragon X24 LTE. Probabilmente Xiaomi intende puntare sul 5G con Mi Mix 3, che dovrebbe debuttare entro la fine dell'anno e potrebbe includere il processore Snapdragon 855 accompagnato dal modem X50 5G.

Fronte configurazione fotografica, si ipotizza una tripla lente posteriore, con la principale caratterizzata dal sensore Sony Exmor IMX586 da 46 megapixel, abbinata ad una fotocamera secondaria da 12 megapixel, mentre il terzo sensore con ogni probabilmente sarà ToF ed usato per scopi legati alla realtà aumentata.

La batteria invece dovrebbe essere da 3.500 mAh, mentre a livello software a quanto pare potrebbe essere presente Android 9 Pie con MIUI 10.

Veniamo quindi alle configurazioni. Nel modello base gli utenti potrebbero trovare 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, ad un prezzo inferiore ai 500 Dollari.