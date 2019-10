Xiaomi Mi 9 Lite disponibile dal 19 ottobre in Italia in esclusiva Vodafone

Xiaomi e Vodafone hanno deciso di collaborare per quanto riguarda l'arrivo in Italia dello smartphone Mi 9 Lite. Infatti, l'azienda cinese ha deciso di affidarsi all'operatore telefonico londinese per la vendita nel nostro Paese del suo ultimo dispositivo. Xiaomi Mi 9 Lite verrà quindi venduto, almeno inizialmente, in esclusiva tramite Vodafone.

In particolare, come annunciato da Xiaomi sulla sua pagina Facebook ufficiale, lo smartphone sarà disponibile in Italia dal 19 ottobre 2019 a un prezzo di 399,99 euro (variante 6/128GB). Tralasciando il prezzo di listino, chiaramente l'offerta Vodafone punta su altri aspetti. Infatti, c'è anche la possibilità di pagare lo smartphone a rate: la promozione prevede che l'utente sborsi "solamente" 19,99 euro di anticipo e 30 rate mensili di 0,99 euro per quanto riguarda lo smartphone. Questo significa che Xiaomi Mi 9 Lite in sé viene pagato poco meno di 50 euro. Tuttavia, bisogna ovviamente sottoscrivere un piano Vodafone RED Unlimited, che costa minimo 18,99 euro al mese. Per tutti i dettagli su quest'ultimo, vi rimandiamo al sito ufficiale di Vodafone.

Vi ricordiamo che Xiaomi Mi 9 Lite monta un display AMOLED da 6,39 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel), notch "a goccia" e sensore di impronte digitali integrato, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 710 operante alla frequenza massima di 2,2 GHz, una GPU Adreno 616, 6GB di RAM, 64/128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 256GB), una tripla fotocamera posteriore da 48MP (f/1.79) + 8MP (f/2.2) + 2MP (f/2.4), una fotocamera anteriore da 32MP (f/2.0) e una batteria da 4030 mAh. Lo smartphone dispone inoltre di tutte le connettività del caso, dal 4G LTE al Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac passando per la porta USB Type-C, per l'NFC, per il Bluetooth 5.0 e per il jack audio per le cuffie.