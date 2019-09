Xiaomi Mi 9 Lite è ufficiale in Italia: a quanto pare il lancio è imminente!

In seguito al successo di Xiaomi Mi 9T e della sua variante Pro, l'azienda cinese si appresta a lanciare un nuovo smartphone in Italia. Infatti, Xiaomi ha confermato ufficialmente l'imminente arrivo di Mi 9 Lite, dispositivo che potrebbe risultare particolarmente interessante per via del suo rapporto qualità/prezzo.

L'annuncio arriva direttamente dalla pagina Facebook ufficiale di Xiaomi Italia, dove l'azienda cinese sta pubblicando alcuni post legati proprio all'arrivo nel nostro Paese di Mi 9 Lite. Il nome è quindi già stato reso ufficiale e per l'occasione sono state svelate anche alcune specifiche tecniche: come potete vedere anche nell'immagine presente in calce alla notizia, lo smartphone avrà una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48MP e una fotocamera anteriore da 32MP.

Queste prime informazioni lasciano presupporre che si tratti della variante internazionale di Xiaomi Mi CC9, smartphone annunciato in Cina a luglio 2019. Se questa nostra teoria dovesse essere confermata, ci troveremo dinanzi a un dispositivo montante un display AMOLED da 6,39 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel), notch "a goccia" e sensore di impronte digitali integrato, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 710 operante alla frequenza massima di 2,2 GHz, una GPU Adreno 616, 6GB di RAM, 64/128GB di memoria interna, una tripla fotocamera posteriore da 48MP (f/1.79) + 8MP (f/2.2) + 2MP (f/2.4), una fotocamera anteriore da 32MP (f/2.0) e una batteria da 4030 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W. Xiaomi Mi CC9 dispone inoltre di tutte le connettività del caso, dal 4G LTE al Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac passando per la porta USB Type-C, per l'NFC, per il Bluetooth 5.0 e per il jack audio per le cuffie.

Per quanto riguarda i prezzi, si vocifera di un costo di partenza inferiore ai 300 euro in Europa. Per il resto, sul sito spagnolo di Xiaomi è comparsa un'immagine che lascia spazio a pochi dubbi: con ogni probabilità avremo maggiori informazioni sul lancio di Mi 9 Lite nella giornata di domani 16 settembre 2019. Insomma, l'arrivo dello smartphone sembra essere imminente!