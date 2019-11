Xiaomi Mi 9, Mi 9 Lite ed Mi A3 in offerta su Amazon

In attesa di scoprire le offerte del Black Friday, continuano su Amazon le promozioni dei "Tesori Nascosti", che terranno compagnia gli utenti fino al 12 Novembre. Quest'oggi il gigante di Seattle sta proponendo a prezzi scontati tre smartphone Xiaomi.

Il primo è lo Xiaomi Mi 9, che può essere acquistato al prezzo di 342 Euro, per un risparmio di 20 Euro rispetto al prezzo di listino. Il dispositivo è disponibile nella variante con 6 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria interna, e sfoggia un display AMOLED da 5,97 pollici, tripla fotocamera posteriore da 48+13+8 megapixel con angolo di visione di 117° e processore Qualcomm Snapdragon 855.

In offerta troviamo anche Xiaomi Mi 9 Lite, nella variante con 6 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di storage interno, al prezzo speciale di 220 Euro, il 6% in meno rispetto ai precedenti 235 Euro. In questo siamo di fronte ad uno smartphone display da 6,39 pollici AMOLED, basato sul processore octa-core Qualcomm Snapdragon 710.

L'ultimo smartphone in offerta oggi di Xiaomi è l'Mi A3, un dispositivo di fascia media che sfoggia uno schermo AMOLED da 6,088 pollici, processore Snapdragon 665, 4 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. Il prezzo proposto è di 179,99 Euro.

I tre dispositivi sono venduti da venditori terzi e non da Amazon.