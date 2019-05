Xiaomi Mi 9 e Mi 9 SE in offerta a partire da 275 euro su Amazon Italia

Come segnalato dai colleghi di HDBlog e altri siti, Amazon Italia sta proponendo delle offerte piuttosto allettanti che riguardano Xiaomi Mi 9 e Xiaomi Mi 9 SE.

In particolare, le promozioni sono tutte accessibili mediante appositi codici sconto. La variante 6/64GB di Xiaomi Mi 9 SE è acquistabile al prezzo di circa 275 euro su Amazon Italia utilizzando il codice 4GKX5IAI, mentre quella da 6/128GB costa circa 330 euro su Amazon Italia con il codice WZYAS4GC. Il modello da 6/64GB di Xiaomi Mi 9 viene invece venduto a circa 390 euro su Amazon Italia con il codice 83WXJLVL. Tutti i prodotti sono spediti da Amazon.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, Xiaomi Mi 9 monta un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 855, affiancato da una GPU Adreno 640, 6GB di RAM e 64/128GB di memoria interna. Il sistema operativo è Android 9 Pie con personalizzazione MIUI 10, mentre le dimensioni sono pari a 157,5 x 74,67 x 7,61 mm, per un peso di 173 grammi.

Il display è un AMOLED da 6,39 pollici con risoluzione FullHD+ (2340 x 1080 pixel), aspect ratio 19,5:9 e notch a goccia, mentre la tripla fotocamera posteriore è da 48MP (f/1.75) + 16MP (f/2.2, grandangolare) + 12MP (f/2.2, zoom 2x). Interessante anche la fotocamera anteriore da 20MP (f/2.0). Non mancano ovviamente tutte le connettività del caso, dal 4G LTE alla porta USB Type-C passando per l'NFC. Manca però il jack audio per le cuffie. La batteria è da 3300 mAh con supporto anche alla ricarica wireless. Per ulteriori dettagli, vi consigliamo di consultare la nostra recensione di Xiaomi Mi 9.

Nel caso foste invece interessanti a Xiaomi Mi 9 SE, vi basti sapere che questo modello dispone di un processore Qualcomm Snapdragon 712, di un display AMOLED da 5,97 pollici con risoluzione FullHD+ e di una batteria da 3070 mAh. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra notizia dedicata a Xiaomi Mi 9 SE.