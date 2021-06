Xiaomi Mi 9 SE si aggiorna ad Android 11 e MIUI 12.5 a due anni dal lancio

Xiaomi Mi 9 SE, smartphone lanciato e da noi recensito nel 2019, ha ricevuto quasi a sorpresa un aggiornamento nella sua versione globale per portarlo da Android 9/10 ad Android 11, l’ultima versione del sistema operativo del robottino verde, grazie all’interfaccia MIUI 12.5.

L’update firmware in questione è arrivato in Cina sullo stesso smartphone Mi 9 SE a fine marzo 2021; dopo questa lunga pausa, però, come segnalato da Gizmochina il medesimo aggiornamento sta arrivando sulla variante globale con il numero di build V12.5.1.0.RFBMIXM.

Questo aggiornamento è stato segnalato dagli sviluppatori del colosso cinese come stabile e, per questa prima fase di rilascio, non sono noti i tempi esatti di implementazione in tutto il Vecchio Continente. Solitamente si parla di un rilascio in Russia prima dell’approdo sul mercato europeo, ma in questo caso la patch OTA sarebbe giunta prima nell’Europa occidentale/centrale. A tutti i possessori di Xiaomi Mi 9 SE, quindi, non resta che attendere la fatidica notifica della disponibilità dell’update in questione o, in alternativa, verificare tramite le Impostazioni di sistema la possibilità di scaricarlo e installarlo.

