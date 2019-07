Xiaomi Mi 9 SE al prezzo più basso di sempre su Amazon Italia!

In queste ore Amazon Italia sta proponendo un interessante sconto sullo Xiaomi Mi 9 SE, che nella versione con 64 gigabyte di memoria interna, italiana, può essere acquistato al prezzo più basso di sempre. Un'occasione davvero imperdibile per coloro che intendono acquistarlo.

Xiaomi Mi 9 SE infatti è disponibile al prezzo di 265,99 Euro, circa cinquanta Euro in meno rispetto ai 304,99 Euro precedenti. Dati alla mano, si tratta della promozione più vantaggiosa sullo smartphone della società cinese.

A livello tecnico troviamo un display FHD+ da 5,97 pollici con notch a goccia, processore Qualcomm Snapdragon 712 a 10 nm con frequenza di clock fino a 2,3 GHz, fotocamera posteriore da 48 megapixel Ultra High-Resolution ed 8 gigabyte di RAM.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, nella pagina ufficiale del prodotto come data di spedizione vengono indicati 1-2 giorni, ma i tempi potrebbero aumentare ulteriormente qualora la promozione dovesse continuare anche nelle prossime ore. Proprio per questo motivo vi invitiamo ad effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.

Amazon, come sempre, non ha fornito molti dettagli sulla data di scadenza della promozione. Il gigante di Seattle garantisce spedizione gratuita e consegna in tempi brevi ai clienti Prime.

Per tutti i dettagli su Xiaomi Mi 9 SE vi rimandiamo alla nostra recensione.