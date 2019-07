Xiaomi Mi 9 SE, TV Samsung 4K da 43'' e RAM Corsair in offerta su Amazon

Come ogni giorno, torna il nostro appuntamento con le migliori offerte d'informatica ed elettronica proposte da Amazon Italia ai propri utenti. Quest'oggi il piatto è molto ricco perchè abbiamo tre prodotti in promozione, tutti a prezzi molto vantaggiosi.

Il primo è un televisore Samsung UE43RU7170U da 43 pollici con pannello 4K Ultra HD, che può essere acquistato al prezzo di 331,55 euro, rispetto al prezzo consigliato di 499 Euro, il che si traduce in un risparmio importante. La TV include anche il supporto all'HDR 10+, che garantisce una qualità elevata in sede di visione dei contenuti, ed è caratterizzata dalla Clean Cable Solution che elimina qualsiasi cavo dalla vista.

In offerta anche Xiaomi Mi 9 SE, che non raggiunge il prezzo più basso di sempre di qualche giorno fa, ma può comunque essere portato a casa a 279 euro, per un risparmio di 20 Euro rispetto al prezzo di listino di 299 Euro. Lo smartphone include uno schermo da 5,97 pollici, 6 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria interna, mentre a livello di processore è basato sullo Snapdragon 712 octa-core. La batteria invece è da 3070 mAh.

Infine, segnaliamo anche l'ottimo prezzo raggiunto dalla RAM DDR4 Corsair da 8 gigabyte, che è disponibile in offerta a 54,99 Euro.