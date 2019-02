Xiaomi Mi 9: trapelano online le prime presunte foto reali, annuncio il 20 febbraio

Xiaomi ha recentemente annunciato che svelerà il suo nuovo smartphone Mi 9 il prossimo 20 febbraio, lo stesso giorno scelto da Samsung per la gamma Galaxy S10. Tralasciando la curiosa scelta della società cinese, sono anche trapelate online le prime presunte foto reali del dispositivo.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di GSMArena e come condiviso da un leaker su Twitter, lo smartphone dovrebbe disporre di una tripla fotocamera posteriore e di un retro in grado di creare ottimi giochi di luce. Lo schermo dovrebbe avere bordi relativamente contenuti e un notch "a goccia" e non dovrebbe mancare il supporto al riconoscimento facciale 3D introdotto inizialmente con Xiaomi Mi 8 Pro.

Stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe anche essere presente un tasto pensato appositamente per attivare l'assistente vocale proprietario della società cinese. Tornando al comparto fotografico, i sensori posteriori dovrebbero essere da 48MP + 13MP + 16MP. I rumor precedenti parlavano anche della presenza di un processore Qualcomm Snapdragon 855, 6GB di RAM, 128GB di memoria interna e di una batteria da 3500 mAh. Il sistema operativo dovrebbe essere Android Pie con personalizzazione MIUI 10, mentre si vocifera di un prezzo di vendita inferiore ai 500 dollari.

Insomma, non ci resta che attendere qualche giorno per saperne di più. Restate sintonizzati su queste pagine, non mancheremo di tenervi informati in merito.