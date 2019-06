Xiaomi Mi 9T sarà annunciato il 12 giugno, ma è già in vendita online

Il prossimo smartphone in arrivo da parte di Xiaomi si chiama Mi 9T e sarà annunciato il prossimo 12 giugno. Nonostante questo, diversi noti rivenditori di smartphone hanno già inserito questo modello nel loro catalogo e gli utenti possono quindi procedere all'acquisto del dispositivo.

Stando a diverse fonti internazionali, Xiaomi Mi 9T sarebbe molto simile a Redmi K20, smartphone annunciato qualche giorno fa per il mercato cinese.

Infatti, a livello di specifiche, Xiaomi Mi 9T dovrebbe montare un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 730 operante alla frequenza massima di 2,2 GHz, affiancato da una GPU Adreno 618, 6/8GB di RAM e 64/128/256GB di memoria interna. Il sistema operativo dovrebbe essere Android 9 Pie con personalizzazione MIUI, mentre la batteria potrebbe essere da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W.

Il display sarebbe invece un AMOLED da 6,39 pollici con risoluzione FullHD+ (2340 x 1080 pixel) e pop-up camera da 20MP, mentre la tripla camera posteriore dovrebbe essere da 48MP + 8MP + 13MP. Non mancheranno probabilmente tutte le connettività del caso, dal Bluetooth 5.0 alla porta USB Type-C passando per il jack audio per le cuffie e per l'NFC. Probabilmente presente un sensore di impronte digitali in-display. Le colorazioni disponibili dovrebbero essere Carbon Black, Flame Red e Glacier Blue.

Per quanto riguarda i prezzi, quasi tutti gli store che hanno inserito Xiaomi Mi 9T nel loro catalogo vendono lo smartphone a circa 360 euro (modello 6/64GB), circa 400 euro (variante 6/128GB) e circa 500 euro (modello 8/256GB).

Alcune fonti parlano anche di un probabile arrivo di una variante Pro di Mi 9T, che a questo punto potrebbe essere simile a Redmi K20 Pro (Snapdragon 855, 8/128GB). Non ci resta che attendere il prossimo 12 giugno per ulteriori dettagli.