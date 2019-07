Xiaomi Mi 9T arriva su Amazon Italia: prezzi e disponiblità

Amazon Italia ha da poco dato il via alla vendita di Xiaomi Mi 9T, la versione internazionale del Redmi K20 che in Cina ha registrato un riscontro importante. Dopo la promozione che ha consentito di acquistarlo al prezzo speciale di 299 Euro, il dispositivo approda sul catalogo del colosso di Jeff Bezos al prezzo imposto dal produttore.

Lo smartphone può infatti essere acquistato a 329,90 Euro, ma nel momento in cui stiamo scrivendo Amazon garantisce la disponibilità solo a partire dal 10 Luglio 2019 per la variante con scocca blu, mentre quella nera non è disponibile. A scanso di equivoci e possibili rinvii legati dalla scarsa disponibilità, è comunque consigliabile effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse per assicurarsi il dispositivo.

Xiaomi Mi 9T, per chi non lo conoscesse, include un display AMOLED full screen da 6,39 pollici, con fotocamera frontale a scomparsa e lettore per le impronte digitali integrato direttamente sotto il pannello. Sotto la scocca è presente il processore Snapdragon 730, 6 gigabyte di RAM, 64 gigabyte di memoria interna ed una batteria da 4000 mAh che può essere ricaricata tramite il sistema di ricarica rapida a 18W. Il comparto fotografico è composto da una doppia lente da 48 + 20 megapixel.