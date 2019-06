Xiaomi Mi 9T arriva in Europa: svelata data di lancio e prezzi

Xiaomi Redmi K20 è pronto ad arrivare in Europa ma, come vi abbiamo raccontato su queste pagine negli scorsi giorni, con un altro nome. La società cinese infatti ha da poco confermato i rumor emersi in passato: il dispositivo sarà disponibile nel vecchio continente con il nome Xiaomi Mi 9T.

Le specifiche tecniche sono praticamente immutate. Confermata la fotocamera a scomparsa per i selfie da 20 megapixel, che ha permesso agli ingegneri di scongiurare il "pericolo notch" che è stato a lungo criticato dagli utenti. Sulla scocca posteriore invece troviamo tre telecamere posteriori: un sensore principale da 48 megapixel Sony IMX582, una lente ultra-wide da 12 megapixel ed un obiettivo da 8 megapixel.

Sul dispositivo non è presente alcun tipo di sensore per le impronte digitali, che è stato integrato direttamente sotto lo schermo Super AMOLED da 6,39 pollici accompagnato dal chipset Snapdragon 730 di fascia media e 6 o 8 gigabyte di RAM a seconda della versione scelta. La memoria interna invece varia da 64 a 256 gigabyte, anche in questo caso in base alle esigenze degli utenti. Infine, la batteria è da 4.000 mAh con supporto alla ricarica da 18 watt.

I prezzi sono più alti rispetto alla controparte cinese. Xiaomi Mi 9T in Europa parte da 299 Euro per la versione 6/64 gigabyte, ed arriva a 399 per quella ultratop con 128 gigabyte di memoria interna.

La vendita prenderà il via il 17 Giugno su Amazon. La speranza del produttore è che il dispositivi registri lo stesso riscontro ottenuto in Cina.



Aggiornamento 16:30 - Xiaomi ha annunciato il lancio italiano di Mi 9T.