Xiaomi Mi 9T: ecco come prenderlo a 299 euro a partire da mezzanotte

Xiaomi Mi 9T sta per arrivare in Italia: il "flagship killer" della società cinese sarà disponibile all'acquisto a partire dalla mezzanotte del 19 giugno. I fan più affezionati si stanno già preparando a una notte insonne, giustificata anche dalla presenza di un'offerta particolarmente interessante legata proprio al succitato smartphone.

La variante da 6/64GB di Xiaomi Mi 9T verrà infatti venduta a un prezzo di 299,90 euro per le prime 24 ore (il costo di listino è pari a 329,90 euro). L'offerta rimarrà quindi attiva dalla mezzanotte del 19 giugno fino alle ore 23:59 dello stesso giorno. Nonostante questo, i pezzi saranno limitati e quindi, chiaramente, chi prima arriva meglio alloggia, come si suol dire. Può dunque essere di fondamentale importanza prepararsi anzitempo.

Ma dove sarà possibile acquistare Mi 9T a quel prezzo? Ebbene, come potete vedere sul sito ufficiale di Xiaomi, lo smartphone verrà venduto a 299 euro per le prime 24 ore su mi.com oppure su Amazon Italia. Non abbiamo ulteriori informazioni in merito al numero di unità che verranno vendute a questo prezzo, ma nella pagina dedicata all'offerta si legge "quantità limitate" e vi consigliamo quindi di non farvi trovare impreparati, nel caso foste interessati.

Ci sono però promozioni legate anche ad altri prodotti. Infatti, le cuffie Mi True Wireless Earphones sono in vendita a un prezzo di 79,99 euro (al posto di 99,99 euro) fino al prossimo 26 giugno (l'offerta è già attiva), mentre a partire da quest'ultimo giorno si apriranno le vendite di Xiaomi Mi Band 4 a un costo di 34,99 euro. Più avanti arriverà anche Mi Electric Scooter Pro a un prezzo di 499 euro. Insomma, vi consigliamo di tenere monitorati i canali ufficiali della società cinese per non perdere le varie offerte.

A livello di caratteristiche tecniche, Xiaomi Mi 9T monta uno schermo AMOLED da 6,39 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel), aspect ratio 19,5:9 e bordi ridotti all'osso, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 730, una GPU Adreno 618, 6GB di RAM, 64/128GB di memoria interna (non espandibile), una fotocamera pop-up da 20MP, una tripla fotocamera posteriore da 48MP + 13MP + 8MP e una batteria da 4000 mAh. Il sistema operativo è Android 9 Pie con personalizzazione MIUI Global 10.3.6. Per tutti i dettagli del caso, vi invitiamo a consultare la nostra prova di Xiaomi Mi 9T. Nel frattempo, stiamo testando a dovere lo smartphone e tra pochi giorni uscirà la recensione. Vi consigliamo di rimanere sintonizzati qui sulle pagine di Everyeye Tech!