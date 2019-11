Xiaomi Mi 9T, Mi 9T Pro, Redmi Note 8, Redmi 8 e Redmi 8A in sconto su Amazon Italia

Abbiamo già parlato su queste pagine della promozione "Speciale Tesori Nascosti" di Amazon Italia. Tuttavia, può essere interessante approfondire gli sconti riguardanti gli smartphone Xiaomi: il sito di e-commerce di Jeff Bezos sembra puntare molto su queste offerte, visto che le propone in bella vista.

Per accedere alla promozione, vi basta collegarvi a questa pagina di Amazon Italia. Riportiamo di seguito la lista di smartphone coinvolti nell'iniziativa.

Xiaomi Mi 9T Pro (6/128GB): 359 euro (in precedenza 400 euro, colorazioni Blu e Rosso);

Xiaomi Mi 9T (6/128GB): 295,20 euro (in precedenza 319 euro, colorazioni Nero e Rosso);

Redmi 8 (3/32GB): 110 euro (in precedenza 129 euro, colorazioni Blu, Nero e Rosso);

Redmi Note 8 (modello 4/64GB): 162,99 euro (in precedenza 196 euro, colorazioni Bianco, Blu e Nero);

Redmi Note 8 (modello 3/32GB): 149,99 euro (in precedenza 169 euro, colorazioni Blu e Nero);

Redmi 8A (2/32GB): 101 euro (in precedenza 109 euro, colorazioni Blu, Nero e Rosso).

Insomma, potrebbe essere l'occasione giusta per portarsi a casa uno smartphone Xiaomi per una certa tipologia d'utenza. Le offerte in questione rientrano nella promozione "Speciale Tesori Nascosti", che sarà attiva dall'8 novembre al 12 novembre 2019. Non sappiamo tuttavia se queste offerte rimarranno attive per tutti i giorni, quindi vi consigliamo di affrettarvi nel caso foste interessati.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Xiaomi sta vendendo molto bene in Italia.