Xiaomi Mi 9T Pro ed Amazfit Bip in offerta su Amazon

Anche nella giornata di oggi, Amazon propone agli utenti tante offerte per l'acquisto di un nuovo smartphone o uno smartwatch. Come spesso accaduto negli ultimi tempi, nelle promozioni rientrano dispositivi dell'ecosistema Xiaomi: in questa fredda domenica di Settembre troviamo in sconto lo Xiaomi Mi 9T Pro ed Amazfit Bip.

Xiaomi Mi 9T Pro raggiunge uno dei prezzi più bassi dal lancio italiano avvenuto lo scorso 26 Agosto, e può essere portato a casa a 400,72 Euro. Lo smartphone include uno schermo da 6,39 pollici FHD+ AMOLED con retro curvo 3D su quattro lati, ed è basato sul processore Snapdragon 855. A livello fotografico troviamo una tripla fotocamera posteriore da 48 megapixel, ed una lente frontale pop-up a scomparsa da 20 megapixel. Sempre sullo schermo, il produttore cinese ha anche integrato un sensore per le impronte digitali, mentre la batteria è da 4.000 mAh e supporta la ricarica rapida a 27W.

Amazfit Bip invece è uno smartwatch che fa da activity tracker per il fitness, e solo fino a stasera può essere acquistato al prezzo di 53,77 Euro, rispetto ai 69,99 Euro di listino. L'orologio include vari sensori, tra cui un cardiofrequenzimetro GPS da ciclismo e l'accelerometro a tre assi, che permette di monitorare le proprie attività sportive. Nel momento in cui stiamo scrivendo, Amazon indica che ne è stato richiesto il 44%.