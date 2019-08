Xiaomi Mi 9T Pro arriva in Europa il 20 agosto: ecco tutti i dettagli

Dopo il successo di Xiaomi Mi 9T, la società si appresta a portare in Europa il suo successore: Mi 9T Pro. Infatti, Xiaomi ha confermato che il dispositivo approderà sul suolo europeo il prossimo 20 agosto 2019.

Infatti, come scritto da Xiaomi Olanda su Facebook, Mi 9T Pro verrà lanciato in quel giorno nel mercato del Benelux (Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo) e quindi va di fatto a confermare l'arrivo in Europa dello smartphone.

Non abbiamo ancora molte informazioni su questa "variante potenziata" di Xiaomi Mi 9T, ma i rumor descrivono un possibile prezzo di 429 euro per la variante da 6/64GB e di 479 euro per il modello da 6/128GB. Le colorazioni disponibili dovrebbe invece essere Blu, Rosso, Bianco e Nero, anche se la variante Blu potrebbe riguardare solamente il modello da 128GB di memoria interna.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, probabilmente ci saranno alcuni miglioramenti lato hardware. Vi ricordiamo che l'originale Xiaomi Mi 9T montava un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 730 operante alla frequenza massima di 2,2 GHz (2 x 2,2 GHz + 6 x 1,8 GHz), affiancato da una GPU Adreno 618, 6GB di RAM e 64GB di memoria interna. Per maggiori dettagli sul predecessore di Mi 9T Pro, vi consigliamo di consultare la nostra recensione di Xiaomi Mi 9T.