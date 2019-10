Xiaomi Mi 9T Pro ed OnePlus 7 in offerta su Amazon

Si rinnova anche oggi il nostro appuntamento con le migliori offerte proposte da Amazon sul proprio sito web italiano. Quest'oggi il colosso di Jeff Bezos sconta due smartphone molto apprezzati dagli utenti, vediamo quali.

Il primo è l'OnePlus 7, che nella colorazione Mirror Grey con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna può essere acquistato al prezzo di 525 Euro, con spedizione gratuita. Nel momento in cui stiamo scrivendo però nella scheda leggiamo che è generalmente spedito entro 2-3 giorni: tale ritardo probabilmente è dettato dal fatto che questa fase non è gestita da Amazon, in quanto la vendita è effettuata da un negozio di terze parti.

In sconto anche lo Xiaomi Mi 9T Pro, che può essere acquistato a 403,45 Euro, un prezzo molto vicino a quello di lancio di 399 Euro. In questo caso la situazione è diversa ed il dispositivo è venduto e spedito da Amazon.

Xiaomi Mi 9T Pro include uno schermo da 6,39 pollici FHD+, Snapdragon 855 come processore, tripla fotocamera posteriore da 13+48+8 megapixel e frontale a scomparsa da 20 megapixel. La batteria invece è da 4000 mAh, mentre a livello di memoria gli utenti troveranno 6GB di RAM e 128GB di storage. Amazon garantisce anche la consegna veloce e tutti i vantaggi del Prime.