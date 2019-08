Xiaomi Mi 9T Pro in super offerta su Amazon solo oggi 26 Agosto!

Come vi abbiamo ampiamente preannunciato, dalla mezzanotte di oggi, lunedì 26 Agosto, è partita l'offerta Early Bird di Amazon sul nuovo Xiaomi Mi 9T Pro, che debutterà il 2 Settembre sul mercato italiano.

Lo smartphone, fino alle 23:59 di stasera, potrà essere acquistato al prezzo speciale di 399,90 Euro, l'11% in meno rispetto ai 449,90 Euro di listino che saranno richiesti agli utenti successivamente. La versione in questione è quella con 6 gigabyte di RAM e 128GB di memoria interna, ovviamente italiana.

Si tratta di un'offerta molto interessante, e lo dimostra il fatto che lo smartphone è rapidamente finito al primo posto nella classifica "cellulari e smartphone" . Come sottolineato da Amazon però, solo i primi 3.000 utenti che sceglieranno di preordinare il dispositivo potranno acquistarlo al prezzo speciale. La stessa offerta è disponibile anche su Mi.com, dove è disponibile anche la colorazione Red Flame Solo, per cui il produttore ha messo a disposizione a prezzo scontato solo 500 unità, mentre le restanti 500 potranno essere acquistate anche in altre varianti.

Al termine dell'offerta, il preordine di Mi 9T Pro proseguirà al prezzo di lancio di 449,90 Euro. Xiaomi Mi 9T Pro sfoggia uno schermo da 6,39 pollici FHD+, processore Snapdragon 855, tripla fotocamera posteriore da 13+48+8 megapixel, lente frontale da 20 megapixel ed una batteria da 4.000 mAh.