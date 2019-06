Xiaomi Mi 9T pronto al debutto anche in Italia ad un prezzo speciale

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi qualche ora fa, Redmi K20 arriva in Europa, con un nuovo nome e prezzi accessibili per gli utenti. Battezzato Mi 9T, sotto il brand Xiaomi, il dispositivo sarà disponibile anche nel nostro paese.

Lo smartphone, nella configurazione con 6 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria interna, arriverà nel nostro paese il 17 Giugno, in vendita su Amazon, al prezzo di 329 Euro. La versione con 128 gigabyte di storage invece costerà 399 Euro.



Fino alle 23:59 del 19 Giugno la versione da 6/64GB sull'Mi Store ed Amazon sarà disponibile al prezzo speciale di 299 Euro.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, Xiaomi Mi 9T includerà uno schermo Super AMOLED da 6,39 pollici, SoC Snapdragon 730, 6 gigabyte di RAM, 64 gigabyte di memoria interna, batteria da 4.000 mAh con supporto alla ricarica da 18 W e sensore per le impronte digitali integrato sotto lo schermo.

Il comparto fotografico è composto da una fotocamera per i selfie a scomparsa da 20 megapixel e tripla lente posteriore: una da 48 megapixel basata su sensore Sony IMX582, una lente ultra-wide da 12 megapixel ed un obiettivo da 8 megapixel.

La presentazione ufficiale della versione Redmi K20 è avvenuta qualche settimana fa in Cina, dove ha già riportato un riscontro importante.