Xiaomi Mi 9T in sconto a 299 euro a grande richiesta: ecco come prenderlo

Dopo il grande successo ottenuto nella prima fase di vendita, Xiaomi Mi 9T torna a grande richiesta al prezzo di 299,90 euro. La società cinese ha infatti deciso di riattivare l'offerta per dare l'occasione di acquistare lo smartphone a coloro che non erano riusciti a usufruire dello sconto di lancio.

La variante da 6/64GB di Xiaomi Mi 9T verrà infatti venduta a un prezzo di 299,90 euro (il costo di listino è pari a 329,90 euro) da oggi 27 agosto fino al 31 agosto 2019. Tuttavia, l'offerta sarà attiva ogni giorno solamente nella fascia oraria che va dalle 22:00 alle 24:00. Non vi resta quindi che collegarvi al sito ufficiale di Xiaomi in quell'orario in uno dei prossimi giorni e procedere all'acquisto.

A livello di caratteristiche tecniche, vi ricordiamo che Xiaomi Mi 9T monta uno schermo AMOLED da 6,39 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel), aspect ratio 19,5:9 e bordi ridotti all'osso, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 730, una GPU Adreno 618, 6GB di RAM, 64/128GB di memoria interna (non espandibile), una fotocamera pop-up da 20MP, una tripla fotocamera posteriore da 48MP + 13MP + 8MP e una batteria da 4000 mAh. Il sistema operativo è Android 9 Pie con personalizzazione MIUI Global 10.3.6. Per tutti i dettagli del caso, vi invitiamo a consultare la nostra recensione di Xiaomi Mi 9T.