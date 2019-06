Xiaomi Mi 9T sold out in pochi minuti in Italia: arriveranno altre scorte!

Come prevedibile, Xiaomi Mi 9T, il nuovo "flagship killer" della società cinese, è finito sold out in pochi minuti nella notte tra il 18 e il 19 giugno, conquistando addirittura la prima posizione della classifica degli smartphone più venduti su Amazon Italia. Nonostante questo, non sono mancate le lamentele da parte di chi non è riuscito a prendere Mi 9T in tempo.

Infatti, a partire dalla mezzanotte del 19 giugno è iniziata una promozione che consente di portarsi a casa Xiaomi Mi 9T a 299 euro, teoricamente attiva fino alle ore 23:59 dello stesso giorno. Tuttavia, le unità vendute a quel prezzo erano chiaramente limitate e il grande interesse da parte del pubblico ha fatto finire sold out in pochi minuti lo smartphone sia sul sito ufficiale di Xiaomi che su Amazon Italia. Questo ha fatto storcere un po' il naso a chi pensava di acquistare Mi 9T a 299 euro (al posto dei 329 euro di listino) e non è riuscito ad arrivare in tempo, tanto che la società cinese ha dovuto annunciare che presto saranno disponibili ulteriori scorte della variante 6/64GB. Nonostante questo, non è chiaro se l'azienda abbia intenzione di far tornare la promozione oppure se ci sia semplicemente la volontà di rendere disponibile nuovamente lo smartphone al prezzo di listino.

In ogni caso, il modello da 6/128GB di Xiaomi Mi 9T arriverà a fine mese nei Mi Store italiani e nelle maggiori catene di elettronica. Per ulteriori dettagli sullo smartphone, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra prova di Xiaomi Mi 9T. Stiamo testando il dispositivo a dovere e a breve arriverà anche la recensione completa. Restate sintonizzati sulle pagine di Everyeye Tech!