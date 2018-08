Xiaomi Mi A2 è già disponibile su Amazon Italia in pre-ordine a 269,90 Euro

E' già disponibile, in preordine, su Amazon Italia il nuovo Xiaomi Mi A2, lo smartphone di Xiaomi che già abbiamo visto all'opera qualche settimana fa in fase di presentazione ufficiale e basato su Android One. Il dispositivo è segnato come disponibile dal prossimo 25 Agosto, segno che è ormai in arrivo nel nostro paese.

Nello specifico, è disponibile attualmente in pre-ordine solo la versione base del cellulare, che include 4 gigabyte di RAM e 32 gigabyte di spazio di archiviazione. Il cellulare può essere acquistato nelle colorazioni nero, oro e blu ad un prezzo di 269,90 Euro e, come indicato direttamente nella scheda tecnica, è venduto e spedito da Amazon.

Xiaomi Mi A2, per chi non avesse seguito la presentazione, include un display da 5,99 pollici FHD con risoluzione di 2160x1080 pixel, processore Snapdragon 660, 4 gigabyte di RAM e 32 gigabyte di archiviazione, doppia fotocamera posteriore da 12 + 20 megapixel con funzionalità d'intelligenza artificiale e frontale da 20 megapixel. Presente il supporto al modulo Bluetooth 5 e 4G LTE, mentre ovviamente è confermato anche il sensore per le impronte digitali ed il sistema operativo Android One, di Google.

Nella confezione è presente anche l'adattatore USB Type-C ad audio, il cavo di alimentazione ed un cavo USB.