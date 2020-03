Xiaomi Mi A2 Lite: bloccato l'aggiornamento ad Android 10, c'è chi lamenta seri problemi

Qualche giorno fa, Xiaomi ha rilasciato l'aggiornamento ad Android 10 per Mi A2 Lite, smartphone low cost originariamente uscito nel 2018. Quest'ultimo rientra nel programma Android One di Google e ciò significa che ha diritto a due anni di major release del robottino verde e tre anni di patch di sicurezza. Purtroppo, qualcosa è andato storto.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Notebook Check e Gizmochina e come segnalato da numerosi utenti su Reddit, l'update starebbe causando innumerevoli problemi ai possessori di Xiaomi Mi A2 Lite. Infatti, c'è chi lamenta che il telefono si sia bloccato durante l'aggiornamento e chi afferma addirittura che abbia causato seri problemi allo schermo, arrivando a creare danni permanenti forse per via dell'alta tensione legata alla retroilluminazione che sarebbe stata impostata dal software.

In parole povere, il voltaggio troppo elevato avrebbe "bruciato" il pannello LCD in alcune parti. Inoltre, sembra che l'indicazione relativa alla batteria sia rimasta bloccata al 66%. Insomma, a quanto pare, Xiaomi ha un bel problema da risolvere. In seguito alle segnalazioni, l'azienda cinese ha deciso di ritirare l'update, sospendendone la distribuzione. La prossima fase di rilascio è prevista entro la fine del mese.

Nel caso siate coinvolti, vi consigliamo caldamente di NON installare l'aggiornamento e, in caso di problemi, di portare il vostro smartphone in un centro assistenza di Xiaomi.