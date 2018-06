Xiaomi Mi A2: il retailer svizzero digitec ne svela le specifiche tecniche

Grazie al retailer svizzero digitec veniamo a conoscenza delle presunte caratteristiche e specifiche tecniche del nuovo Xiaomi Mi A2, il prossimo smartphone top di gamma del colosso cinese e successore dell'apprezzato Mi A1.

Nella relativa pagina che la catena gli dedica emergono i primi dettagli sul device, che non stravolgono i pronostici fatti dai più esperti del settore: l'aspect ratio scelto per lo schermo sarà di 18:9, e come alcuni utenti Android si auspicavano Xiaomi non ha fatto uso del notch, una moda lanciata da Apple con iPhone X che ha contagiato anche i maggiori produttori di smartphone legati al sistema operativo del robottino verde. Il pannello misurerà 5.99 pollici, più grande di quella visto sul precedessore, e vanterà una risoluzione di 2160×1080.

Novità sul fronte delle fotocamere: quella posteriore sarà costituita da due sensori, uno da 20 e l'altro da 12 megapixel, mentre quella frontale potrà contare su un solo obiettivo da 20 megapixel. La doppia fotocamera sul retro sarà posizionata in verticale, come sull'iPhone X di Apple, e questo elemento sarà l'unica nota distintiva per quando riguarda le fattezze della scocca, molto simile al Mi A1 in tutto il resto dei dettagli.

Il processore sarà uno Snapdragon 660, affiancato da 4 GB di RAM.

Stando al listino ufficiale riportato da digitec, il prezzo del modello da 32GB è di 289 Franchi Svizzeri, che al cambio attuale sono più o meno 250 Euro, mentre la variante da 64GB viene 329 Franchi Svizzeri, cioè 285 Euro. La versione da 128GB costa invece 369 Franchi Svizzeri, 320 Euro.

I colori disponibili saranno Nero, Oro e Blu.