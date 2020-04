Xiaomi Mi A3: quarto aggiornamento ad Android 10, sarà la volta buona?

L'aggiornamento ad Android 10 per lo Xiaomi Mi A3 si sta rivelando un vero e proprio incubo, si tratta probabilmente del peggiore rilasciato negli ultimi anni. Dopo tre update consecutivi, gli utenti continuano a riscontrare problemi e a segnalare la presenza di un firmware difettoso.

Xiaomi ha comunicato di aver rilasciato un quarto firmware, identificato con il numero di versione V11.0.14.0.QFQMIXM che sarà visibile sui Mi A3 nelle prossime ore. Naturalmente, l'implementazione avverrà gradualmente e permetterà a Xiaomi di capire se le problematiche riscontrate in precedenza saranno scomparse definitivamente. Se non avete ricevuto ancora l'aggiornamento, vi consigliamo di avere ancora un po' di pazienza ed attendere la comparsa della notifica sul vostro dispositivo.In alternativa, è possibile verificare, tramite le impostazioni di sistema, la sua disponibilità.



L'aggiornamento ha un peso molto contenuto di soli 32,69 MB, al cospetto di quelli precedenti che raggiungevano 1,33 GB. Il changelog delle modifiche rileva l'eliminazione di alcune funzionalità obsolete mentre non è presente alcuna menzione alle novità introdotte.

Con ogni probabilità, è stata aggiunta la modalità scura a livello di sistema, la navigazione tramite gesture e nuovi controlli della privacy. Infine, potrebbe essere stato risolto il problema relativo all'icona a schermo dell'impronta digitale, non visibile quando si solleva il telefono.



Nonostante i problemi legati all'aggiornamento, lo Xiaomi Mi A3 si è rivelato uno smartphone molto equilibrato e da consigliare nella fascia bassa degli smartphone.