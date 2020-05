Xiaomi Mi A3, sembra essere la volta buona: ecco il quinto update

Potrebbero farci una serie TV: "Xiaomi Mi A3 e l'aggiornamento ad Android 10". Infatti, questo update è ormai diventato una sorta di "meme" tra gli appassionati del mondo smartphone, anche se i possessori del dispositivo non stanno ridendo per nulla, visto che è la quinta volta che l'azienda cinese è costretta a rilasciare l'update.

I precedenti tentativi hanno causato parecchi grattacapi agli utenti che hanno aggiornato il proprio smartphone, tanto che Xiaomi era stata costretta a ritirare i primi update. Pensate che il primo tentativo di aggiornamento risale a inizio marzo 2020, quindi la vicenda sta andando avanti da almeno due mesi. Adesso, finalmente, è arrivato il quinto aggiornamento (V11.0.15.0 QFQMIXM), che per il momento non sembra avere particolari problemi (vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni).

Tuttavia, non è ancora finita: l'azienda cinese afferma, tramite il suo forum ufficiale, che attualmente gli utenti che hanno ricevuto l'update sono il 25% (India esclusa) e che i prossimi passi dipenderanno dal feedback ricevuto da coloro che stanno testando l'ultimo aggiornamento. In ogni caso, il rollout è in corso e dovrebbe raggiungere molti utenti nel corso dei prossimi giorni. Non ci resta che tenere le dita incrociate e sperare che questa volta sia quella buona.

Staremo a vedere. Avete già ricevuto l'ultimo aggiornamento? State riscontrando qualche problema? Fatecelo sapere nei commenti!