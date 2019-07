Xiaomi Mi A3 è disponibile in Italia: prezzo, specifiche e dove acquistarlo

Dopo numerose indiscrezioni, Xiaomi Mi A3 è finalmente acquistabile anche in Italia a un prezzo sicuramente interessante. Facciamo il punto della situazione su dove acquistarlo e sulle specifiche tecniche dello smartphone.

Ebbene, tutti i rumor in termini di caratteristiche tecniche sono stati essenzialmente confermati. Xiaomi Mi A3 monta infatti un display AMOLED da 6 pollici con risoluzione HD+ (1560 x 720 pixel), sensore di impronte in-display, notch "a goccia" e protezione Gorilla Glass 5, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 665 operante alla frequenza massima di 2 GHz, una GPU Adreno 610, 4GB di RAM, 64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 256GB), una tripla fotocamera posteriore da 48MP (Sony IMX586, f/1.79) + 8MP (grandangolare, f/2.2) + 2MP (profondità di campo, f/2.4), una fotocamera anteriore da 32MP (f/2.0) e una batteria da 4030 mAh con supporto alla ricarica Quick Charge 4.0 a 18W.

Il sistema operativo è Android 9 Pie e lo smartphone aderisce al programma Android One di Google. Non mancano inoltre le varie connettività del caso, dal 4G LTE al Wi-Fi 802.11ac dual-band passando per il Bluetooth 5.0, per il jack audio per le cuffie e per la porta USB Type-C. Viene invece a mancare l'NFC. Insomma, le specifiche tecniche sono praticamente uguali a quelle di Xiaomi Mi CC9e, smartphone pensato per il mercato cinese.

Per quanto riguarda prezzo e disponibilità, Xiaomi Mi A3 è attualmente acquistabile in Italia da Unieuro a un prezzo di 249,90 euro. Tuttavia, il dispositivo si trova allo stesso prezzo anche su Amazon Italia tramite rivenditori. Per il resto, come potete vedere dalle immagini in calce alla notizia, lo smartphone è già tra le nostre mani e a breve verrà pubblicata la nostra recensione. Restate quindi sintonizzati qui sulle pagine di Everyeye Tech!