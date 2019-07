Xiaomi Mi A3 Global è già su Grossohop: specifiche tecniche e prezzo

In attesa dell'annuncio ufficiale, ed a qualche giorno dai primi leaks, il nuovo Xiaomi Mi A3 Global si mostra anche in Italia. Il popolare rivenditore Grossohop ha infatti annunciato tramite i canali social l'arrivo in magazzino dello smartphone Xiaomi basato su Android One.

Confermati in toto i rumor emersi in precedenza: sul mercato arriveranno due versioni, una da 4/64GB ed un'altra con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di storage. Le due varianti saranno disponibili nelle colorazioni blu e nera, e condivideranno la scheda tecnica ad eccezione di RAM e ROM. Il prezzo del modello "base" sarà di 249,99 Euro, mentre per quello 6/128GB saranno necessari 299,99 Euro per portarlo a casa.

Xiaomi Mi A3 sfoggerà un display da 6,09 pollici HD+, e sarà basato sul processore Snapdragon 665, con supporto al 4G LTE. La batteria che troveranno gli utenti sarà da 4030 mAh, mentre il comparto fotografico sarà composto da una tripla lente posteriore da 48 + 8 + 2 megapixel. Confermata l'assenza del chip NFC, mentre per quanto riguarda il sistema operativo, come ampiamente previsto sarà basato su Android One.

In un annuncio pubblicato sulla pagina ufficiale di Xiaomi, il produttore aveva preannunciato l'annuncio ufficiale per Giovedì 18 Luglio. Dovrebbero mancare poche ore quindi alle conferme di rito.