Xiaomi Mi A3: in rete alcuni render e la scheda tecnica

Dopo i leaks di qualche giorno fa, si torna a parlare del nuovo Xiaomi Mi A3, lo smartphone che la società cinese dovrebbe annunciare nei prossimi giorni. I colleghi di WinFuture hanno pubblicato alcune nuove informazioni sul dispositivo, comprensive di render.

Secondo quanto affermato, il dispositivo dovrebbe fondamentalmente essere una variante internazionale del nuovo Xiaomi Mi CC9 presentato qualche settimana fa, caratterizzato da uno schermo AMOLED da 6 pollici con risoluzione di 1080x2240 pixel e densità di 409ppi, accompagnato da un notch a goccia che nasconderà la fotocamera frontale da 32 megapixel.

Sulla scocca posteriore invece dovrebbero trovare spazio le lenti posteriori da 48,8 megapixel e 2 megapixel. La prima potrebbe avere un'apertura f/1.79, in grado di scattare fotografie luminose anche in condizioni non favorevoli.

Il processore invece dovrebbe essere lo Snapdragon 665 octa-core da 2GHz, con da 4 gigabyte di RAM e 64 o 128 gigabyte a seconda della variante scelta, ovviamente espandibile tramite microSD. La batteria, invece dovrebbe essere da 4.000 mAh, ma a riguardo ancora non abbiamo indicazioni sulla durata: importanti saranno le ottimizzazioni software che apporterà il produttore.

Confermato anche il supporto Dual-SIM e l'ingresso USB-C per effettuare la ricarica ed agganciare gli auricolari, mentre il sistema operativo dovrebbe essere Android One basato su Android 9 Pie, che garantirà aggiornamenti tempestivi.