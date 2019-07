Xiaomi Mi A3: è ufficiale l'arrivo in Italia con Android One, annuncio tra pochi giorni

Dopo numerosi rumor, Xiaomi Italia ha finalmente annunciato ufficialmente che lo smartphone Mi A3 arriverà presto nel nostro Paese e aderirà al programma Android One di Google. Inoltre, l'azienda ha anche confermato la data in cui il dispositivo verrà svelato. Insomma, ci sono buone notizie per tutti gli appassionati di cellulari!

L'annuncio è arrivato attraverso un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale di Xiaomi, in cui si legge "Avete indovinato, Mi A3 sta arrivando! Giovedì 18 scoprirete tutto". Nella foto in allegato al post si nota anche il logo di Android One, che conferma quindi l'adesione al programma di Google. Vi ricordiamo che quest'ultimo garantisce due anni di aggiornamento alle major release del robottino verde e tre anni di update per quanto riguarda le patch di sicurezza.

Non sono state ovviamente svelate ulteriori informazioni in merito alle caratteristiche tecniche dello smartphone, ma i rumor più recenti parlano di un processore Qualcomm Snapdragon 665, una GPU Adreno 610, 4/6GB di RAM LPDDR4X, 64/128GB di memoria interna UFS 2.1 (espandibile tramite microSD fino a 256GB), una tripla fotocamera posteriore da 48MP (Sony IMX586, f/1.79) + 8MP (grandangolare, f/2.2) + 2MP (profondità di campo, f/2.4), una fotocamera anteriore da 32MP (f/2.0) e una batteria da 4030 mAh con supporto alla ricarica Quick Charge 4.0 a 18W. Il sistema operativo dovrebbe essere Android 9 Pie e non dovrebbero mancare le varie connettività del caso, dal 4G LTE al Wi-Fi 802.11ac dual-band passando per il Bluetooth 5.0 e per la porta USB Type-C. Lo schermo dovrebbe invece essere un pannello AMOLED da 6 pollici con risoluzione Full HD+ (2240 x 1080 pixel). Staremo a vedere, giovedì 18 luglio 2019 non è poi così lontano!