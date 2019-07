Xiaomi Mi A3 è ufficiale: il nuovo smartphone di fascia media con Android One

A poche ore dai primi avvistamenti italiani, Xiaomi ha ufficialmente annunciato in Spagna il nuovo Mi A3, il nuovo smartphone di fascia media della società cinese, che rientra nel programma Android One che garantirà aggiornamenti tempestivi.

Confermate praticamente in toto le indiscrezioni trapelate negli scorsi giorni. Troviamo infatti un display AMOLED da 6,088 pollici con risoluzione di 720x1560 pixel e piccolo notch a goccia che nasconde la fotocamera frontale. Lo schermo ha un rapporto di forma di 19,5:9 ed è caratterizzato da un rivestimento in vetro 2.5D con angoli arrotondati e protezione Gorilla Glass 5. Sempre nello schermo è integrato un sensore per le impronte digitali.

Sotto la scocca è invece stato montato il processore Snapdragon 665 con CPU Octa-core fino a 2,0 Ghz, GPU Adreno 610 e 4 gigabyte di RAM, a cui si aggiungono 64 o 128 gigabyte di memoria interna UFS 2.1 a seconda della versione scelta.

Ovviamente il dispositivo è dotato di supporto LTE, oltre che di modem Bluetooth 5.0. Il comparto connettività è completato da un jack audio da 3,5 millimetri ed una porta USB-C 2.0 che consente di caricare la batteria da 4.030 mAh.

La parte più interessante è rappresentata dal comparto fotografico: Xiaomi Mi A3 include una tripla lente posteriore da 48+8+2 megapixel, con il sensore principale che ha un'apertura di f/1.79, quella secondaria grandangolare è da f/2.2 con angolo di visione di 118°, e la terza f/2.5 specializzata nel calcolo della profondità di campo.

Confermati anche i prezzi: in Spagna si parte da 249,90 Euro per la versione 4/64GB e si arriva a 279,90 Euro per quella 4/128GB.