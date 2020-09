Xiaomi Mi Air 2 Pro: i nuovi auricolari TWS con tecnologia ANC stanno arrivando

I nuovi auricolari della famiglia Mi Air 2 prodotti dall’azienda cinese Xiaomi stanno per arrivare: tra tutti i loro dispositivi che prossimamente giungeranno sul mercato, come gli smartphone Mi 10T e Mi 10T Pro attesi per l’evento online del 30 settembre, queste cuffiette True Wireless non si sono mai mostrate fino a queste ultime ore.

Nel social cinese Weibo infatti è apparsa un’immagine inedita, visibile in calce all’articolo, dove si possono vedere abbastanza nel dettaglio sia gli auricolari stessi che la custodia con sopra il nome “Mi Air 2 Pro”. Dal design cilindrico proprio come il predecessore Mi Air 2 e diverso solo per l’auricolare, stando a quanto trapelato online dovrebbe supportare anche la tecnologia ANC (ossia la cancellazione attiva del rumore) e la ricarica wireless tramite custodia, rendendolo effettivamente un dispositivo “Pro”.

Non solo, ma le fonti cinesi parlano anche della funzione di auto-connessione immediata all’apertura della custodia, disponibile però soltanto agli utenti con smartphone con interfaccia MIUI. Tutti questi dettagli sarebbero anche già stati indicati nel dettaglio per le varie certificazioni del caso. Per quanto concerne il prezzo, infine, purtroppo non ci sono dettagli; nonostante ciò, siti come Gizmochina parlano di cifre attorno ai 500/600 Yuan in Cina, ovvero tra i 60 e 75 Euro.

In attesa della presentazione ufficiale e del lancio, vi invitiamo comunque a prendere questi leak con le pinze. Nel mentre, consigliamo di tenere d’occhio anche Xiaomi Mi Band 4 poiché in Europa starebbe arrivando la variante NFC della smartband in grado di effettuare pagamenti grazie innanzitutto al supporto al circuito Mastercard.