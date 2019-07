Xiaomi Mi Band 3 è disponibile a prezzo scontato su Amazon e Mediaworld

Dopo lo sconto di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa, Mi Band 3, torna nuovamente nel volantino di Mediaworld, in occasione del Red Friday cominciato ufficialmente nella giornata di oggi.

Nello specifico, il braccialetto per il fitness della società cinese può essere acquistato a 27,99 Euro, per un risparmio di poco più di 12 Euro rispetto ai 39,99 Euro precedenti.

Per coloro che non hanno modo di recarsi un un negozio Mediaworld, o che intendono risparmiare ancora di più, è disponibile la nuova offerta proposta da Amazon, che lo vende al prezzo speciale di 25,80 Euro. In quest'ultimo caso, nel momento in cui stiamo scrivendo la disponibilità è immediata, ma come spesso accaduto in passato, il colosso di Jeff Bezos non ha fornito alcuna indicazione sulla data di scadenza della promozione.

Xiaomi Mi Band 3 include uno schermo full OLED da 0,78 pollici che garantisce una durata della batteria fino a 20 giorni, monitoraggio della frequenza cardiaca in tempo reale, conteggio dei passi giornalieri e delle calorie, distanza percorsa e le informazioni su data ed ora e le metriche del sonno. Il dispositivo è anche impermeabile fino a cinquanta metri ed è compatibile con gli smartphone basati su Android 4.4 ed iOS 9 o versioni successive.