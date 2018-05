Xiaomi Mi Band 3: lancio imminente e prima foto al polso del CEO

Wang Xiang, Senior Vice President di Xiaomi, ha confermato che il nuovo dispositivo per il tracking dell'attività fisica della società cinese, Mi Band 3, sarà lanciato alla fine del mese.

In particolare, il giorno prescelto per la presentazione in Cina è il prossimo 31 maggio. L'imminente fitness tracker di Xiaomi dovrebbe essere, ancora una volta, molto economico. Mi Band 3 dovrebbe montare un display a colori, ma altre fonti parlando di un suo abbandono per preservare la durata della batteria.

Ricordiamo che, durante l'evento, la società cinese dovrebbe presentare anche lo smartphone Mi 8 e la MIUI 10. Il primo sarà probabilmente il nuovo smartphone di punta dell'azienda, con un corpo in metallo e vetro e il supporto alla ricarica wireless. Sotto la scocca, dovremmo trovare un processore Qualcomm Snapdragon 845, mentre a livello software ci dovrebbe essere preinstallata proprio la nuova MIUI 10.

Oltre alla conferma relativa alla data di presentazione, Donovan Sung, Director of Product Management and Marketing di Xiaomi, ha affermato, tramite il suo profilo Instagram ufficiale, che quello al polso del CEO della società cinese nell'immagine che trovate qui sotto è proprio Mi Band 3.