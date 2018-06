Xiaomi Mi Band 3 da record: 1 milione di unità spedite in 17 giorni!

A meno di un mese dalla presentazione ufficiale, Mi Band 3 di Xiaomi già si è rivelato essere un successo. Il dispositivo indossabile, dotato di uno schermo OLED più grande rispetto al predecessore, batteria più potente e design migliorato, ha fatto colpo sugli utenti, come dimostrato dai dati di vendita.

Wang Xiang, Senior VP di Xiaomi, attraverso il proprio account Twitter ha annunciato che l'azienda ha spedito 1 milione di unità in soli diciassette giorni di disponibilità.

E' chiaro che un ruolo centrale in questo vero e proprio plebiscito l'ha avuto il prezzo. Mi Band 3, infatti, costa circa 25 Dollari, ed inizialmente è stato rilasciato solo nella colorazione nera, ma da oggi sull'Mi Store è disponibile anche in Fiery Orange e Deepsea Blue, con i cinturini che costano circa 3 Dollari al cambio attuale.

I dati diffusi da Xiaomi sostengono che il cinturino gommoso sia stato testato 2000 volte per essere allacciato e slacciato, essendo ancora accettabile. Il dispositivo ha anche ottenuto la certificazione IP68, il che vuol dire che è resistente anche all'acqua.

Si tratta chiaramente di un dispositivo radicalmente diverso rispetto ai top di gamma del settore: Mi Band 3 non è programmato per mostrare informazioni dettagliate su particolari sport, ma integra comunque un orologio, un contapassi, un cardiofrequenzimetro ed una connessione Bluetooth per visualizzare le chiamate in arrivo e le notifiche dello smartphone abbinato.