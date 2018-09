Xiaomi Mi Band 3 ufficiale in Italia: caratteristiche, prezzo e uscita

Xiaomi ha appena tenuto un evento a Milano, durante il quale ha anche ufficializzato l'arrivo in Italia della nuova Mi Band 3. Vediamo assieme il tutto dettagliatamente.

Come potete vedere dalla foto qui sotto, Mi Band 3 arriverà in Italia a un prezzo di 29,99 euro. Il giorno prescelto è il prossimo 7 settembre nei Mi Store autorizzati. Dal 10 settembre sarà acquistabile anche da Amazon.

I dati diffusi da Xiaomi sostengono che il cinturino gommoso sia stato testato 2000 volte per essere allacciato e slacciato. Il dispositivo ha anche ottenuto la certificazione IP68, il che vuol dire che è resistente anche all'acqua.

Si tratta chiaramente di un dispositivo radicalmente diverso rispetto ai top di gamma del settore: Mi Band 3 non è programmato per mostrare informazioni dettagliate su particolari sport, ma integra comunque un orologio, un contapassi, un cardiofrequenzimetro ed una connessione Bluetooth per visualizzare le chiamate in arrivo e le notifiche dello smartphone abbinato. Il display touch screen è un OLED da 0,78 pollici. Xiaomi ha promesso una durata della batteria di circa 20 giorni.

Per quanto riguarda il mercato globale, sembra che il nuovo prodotto stia andando piuttosto bene, visto che Wang Xiang, Senior VP di Xiaomi, ha annunciato attraverso il proprio account Twitter che l'azienda ha spedito 1 milione di unità in soli diciassette giorni di disponibilità. Un risultato che fa ben sperare la società cinese.