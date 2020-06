Xiaomi Mi Band 4 avrà presto il supporto all'NFC anche in Europa

Xiaomi si sta preparando al lancio della nuova versione della sua celebre Mi Band, giunta alla quinta generazione ma intanto non dimentica i modelli precedenti e tra un paio di settimane ci sarà una bella sorpresa per gli utenti Europei. La casa cinese, infatti, dovrebbe rilasciare la versione con NFC della Mi Band 4.

Fino ad oggi, questa variante era esclusiva del mercato cinese ma molto presto dovrebbe diventare disponibile anche in Russia ed in seguito anche in altri paesi. Ciò potrebbe essere reso possibile grazie alla partnership con un altro colosso, Mastercard, che garantirebbe il supporto delle sue carte con la piattaforma per i pagamenti di Xiaomi. Dovrebbe dunque essere necessario aggiungere una delle carte supportate all'interno dell'app Mi Fit e selezionare "Russia" come paese.

Nei prossimi mesi poi, potrebbe arrivare anche il supporto ad altre carte come quelle del circuito Visa oltre all’integrazione con Google Pay e PayPal, ma non ci sono ancora conferme a riguardo. Oltre ai pagamenti in modalità contactless, la Xiaomi Mi Band 4 con NFC dovrebbe essere utilizzabile per i trasporti pubblici grazie al PayPass di MasterCard attualmente attivo e supportato anche nel nostro paese oltre che in Russia, Germania, Polonia, Svizzera, Turchia, Regno Unito e Francia.

Si tratta di un’implementazione di tipo hardware e non aggiornabile tramite software, disponibile sulle Mi Band 4 con numero di modello MGW4059RU. La “nuova” Xiaomi Mi Band 4 con l’aggiunta dell’NFC sarà disponibile in Russia a partire dal 16 giugno e dovrebbe probabilmente presentare un costo al cambio di circa 50 euro, una cifra decisamente più alta rispetto a quella richiesta per l’acquisto della Mi Band 4 standard, che ha riscosso un successo incredibile fin dal lancio.

L'NFC era una funzione molto attesa su questo prodotto e finalmente farà felici molti utenti e siamo certi che l’aumento di prezzo non scoraggerà tutti gli appassionati di questo genere di prodotti. Certo che con l’arrivo della nuova Mi Band 5, che dovrebbe avere di base l’NFC e l’integrazione con l'assistente Alexa, l’annuncio di una versione rivisitata sarebbe dovuto arrivare già qualche mese fa.

E voi cosa farete? Attenderete direttamente il prossimo modello o vi accontenterete di poter acquistare la precedente generazione con una feature in più?